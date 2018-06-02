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السياحة في إقليم كوردستان مازالت تعاني من صدمة حظر الرحلات الدولية
2018/06/02 | 22:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- انخفضت بنسبة 30% عن السابق

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