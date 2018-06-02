“واع” تنشر خطة مواجهة الشحة المائية

2018/06/02 | 22:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- وع تنشر وكالة الانباء العراقية”واع” الخطة الوطنية لمعالجة الشحة المائية لهذا العام 2018.واطلقت شبكة الاعلام العراقي اليوم السبت حملة وطنية للحث على ترشيد المياه بتوجيه مباشر من رئيس الشبكة مجاهد ابو الهيل.

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