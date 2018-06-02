أطعمة ومشروبات لا يجب تناولها مع أدوية شائعة

2018/06/02 | 22:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

من الشائع تناول الكثير من الأدوية المختلفة مع الطعام، ولكن هناك بعض الأطعمة والمشروبات التي يجب تجنبها بأي شكل عند أخذ أدوية معينة.

ويمكن أن تعطل بعض أنواع الأطعمة والمشروبات، الطريقة التي يمتص بها جسمك بعض الأدوية، كما تجعلها غير فعالة في بعض الحالات.

ومن الأفضل عند تناول الدواء استشارة الطبيب المختص حول ما يمكن فعله، وما يجب القيام به.

وبهذا الصدد، يسرد الصيدلي والمؤسس في Chemist-4-U، شامير باتل، مجموعة الأطعمة والمشروبات التي لا يجب تناولها مع هذه الأدوية الشائعة:

1- غريب فروت مع الستاتين

يحوي الغريب فروت مجموعة من المواد الكيميائية تسمى، furanocoumarins، تؤثر على الوقت الذي يستغرقه الجسم لامتصاص أدوية خفض الكوليسترول.

وتوقف هذه المواد بعض الإنزيمات عن العمل، ما يؤدي إلى امتصاص المزيد من العقار الفعال في الجسم.



كما يُعتقد أن ثمار الحمضيات الأخرى بما فيها الليمون والبرتقال، لها التأثير نفسه.

2- الجبن واللحوم مع المضادات الحيوية

في حال كنت تتناول مثبطات الاكتئاب، monoamine oxidase، فقد تحتاج إلى تجنب الجبن الناضج واللحوم.



وينطبق الشيء نفسه على المضادات الحيوية (linezolid)، التي تُستخدم لعلاج الالتهابات الشديدة مثل الالتهاب الرئوي.

وتحوي أنواع الجبن المخمرة وكذلك اللحم المدخن، مثل السلامي، على حمض أميني اسمه “التيرامين” يساعد في تنظيم ضغط الدم.



وتقلل أدوية monoamine oxidase من قدرة الجسم على معالجة التيرامين، ما يجعلك عرضة لخطر الآثار الجانبية بما في ذلك زيادة كبيرة في ضغط الدم وألم في الصدر وسرعة ضربات القلب.

3- المشروبات الغازية مع الإيبروفين

تشكل المشروبات الغازية خطرا محتملا إذا كنت تتناول أدوية مثل الإيبروفين.



وقال شامير إن “المشروبات الغازية مثل كوكاكولا و7-أب يتم حقنها بغاز ثاني أكسيد الكربون، ما يؤدي إلى تشكل الأحماض وبالتالي يمكن أن تشكل خطرا عند تناول الحبوب”.

وأضاف موضحا أن “الأحماض تتسبب في تلف طبقات بعض الأدوية المصممة خصيصا لتنظيم إطلاق محتوياتها داخل المعدة.



وهذا يعني قلة فعالية الدواء”.

4- الحليب مع المضادات الحيوية والإيبروفين

يمكن للكالسيوم الموجود في الحليب أن يجعل بعض المضادات الحيوية، مثل tetracycline الذي يعالج الكوليرا والملاريا، غير فعالة.



كما يجب أخذ الحيطة والحذر في حال كان الدواء يحتوي على مركبي ciprofloxacin وdoxycycline، المستخدمين لعلاج الالتهابات البكتيرية.

ومن المستحسن أن تؤخذ هذه الأدوية قبل ساعتين أو بعد 6 ساعات من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم، مثل الزبادي والكريمة والجبن.

5- الكرنب الأجعد (اللفت) مع الوارفارين

اتضح أن اللفت قد لا يكون صحيا بالنسبة للأشخاص الذين يتناولون مضادات التجلط مثل الوارفارين، الذي يوصف عادة لوقف الجلطات الدموية.



وقال شامير: “يعد اللفت غنيا بفيتامين K ويمكن أن يؤثر على مضادات التخثر”.

6- الشاي والقهوة مع مضادات الذهان

يمكن أن يكون تأثير الكافيين سيئا مع بعض الأدوية، وخاصة الأدوية المضادة للذهان الموصوفة لظروف مثل الشيزوفرينيا.

ويحذر شامير مرضى الربو من تناول الكافيين، لأنه قد يقلل من تأثير موسعات الشعب الهوائية.



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