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زعيم
2018/06/02 | 22:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيون) اليمنية إن الحركة رصدت تحليقا لطائرات إسرائيلية فوق سماء محافظة الحديدة غربي البلاد، والتي تتصاعد فيها المواجهات بين حركته وقوات الحكومة اليمنية المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية.

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