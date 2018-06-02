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الافراج عن 44 الفا من المدانين بجرائم غير متعمدة خلال الاعوام الخمسة الاخيرة
2018/06/02 | 22:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

وقال جولائي في تصريح للصحفيين اليوم السبت في مدينة ارومية مركز محافظة اذربيجان الغربية الواقعة شمال غرب ايران، انه وبغية الافراج عن هؤلاء السجناء تم تقديم نحو 30 الف مليار ريال (الدولار يعادل 42000 ريال) من قبل المحسنين وسائر المواطنين والتنازل من قبل بعض الشكاة وجهود العاملين في لجنة الدية.يتبع ** 2342

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