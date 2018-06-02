إعلاميات وإعلاميو العراق يطلقون هاشتاك #_العراق_عطشان

2018/06/02 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق إعلاميو العراق هاشتكاك #العراق_عطشان، اثر الازمة المائية التي يمر بها العراق وسط دعوات للحكومة العراقية بالتدخل من خلال التنسيق مع الجانبين التركي والايراني.

وقال رئيس رابطة الصحفيين الشباب علي الوادي، ان "إعلاميات وإعلاميي العراق اتفقوا على اطلاق هاشتاك #العراق_ عطشان، لتسليط الضوء على مشكلة انخفاض مناسيب نهر دجلة التي ظهرت على النهر خلال اليوميين الماضيين، ما أثار رعب المختصين من جفاف كبير سيضرب مناطق العراق".

وبث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مرئية وصورا لنهر دجلة في الموصل ووسط وجنوب العراق تظهر حجم الانخفاض الكبير في مناسيب المياه.

وكان رئيس مجلس النواب العراقي اعلن اليوم عن عقد جلسة طارئة غد الأحد لمناقشة أزمة المياه بحضور ثلاثة وزراء.



انتهى/خ.

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