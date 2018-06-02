2018/06/02 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد:اين]دعت الامانة العامة لكتلة مستقلون الحكومة الدخول بمفاوضات جادة مع تركيا لحفظ حقوق العراق المائية.وذكرت الكتلة في بيان لها اليوم :تمر على العراق وأهله فترة عصيبة بسبب شحة المياه في رافديه الخالدين دجلة والفرات بسبب بناء السدود عليها في تركيا وحبس المياه عن العراق لاملاء السدود وخاصة ماشهدناه في الأيام الأخيرة على نهر دجلة لملء خزان سد اليسو.واضاف :اننا في الوقت الذي ندعو فيه الجارة تركيا باحترام القوانين والأعراف الدولية لتقاسم المياه في الأنهار المشتركة واحترام الحقوق التاريخية المكتسبة للشعوب التي تتشارك هذه المياه نؤكد على الحكومة العراقية ضرورة الدخول في مفاوضات جادة مع تركيا لحفظ حقوق العراق في هذه المياه التي هي مصدر الحياة بالنسبة لهم .واوضح ان على الحكومة السعي لتنظيم العلاقات بين البلدين في جميع المجالات بما يضمن المصالح الحيوية لكلا الشعبين الجارين والتي تربطهما علاقات الجيرة والدين والتاريخ والمصالح الاقتصادية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة مستقلون تدعو الحكومة الدخول بمفاوضات جادة مع تركيا لحفظ حقوق العراق المائية) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة مستقلون تدعو الحكومة الدخول بمفاوضات جادة مع تركيا لحفظ حقوق العراق المائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).