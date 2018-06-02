في مباراة دولية ودية.. النمسا تعطل الماكينات الالمانية

2018/06/02 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع تغلب منتخب النمسا على نظيره الالماني بنتيجة 2-1 في مباراة دولية ودية في مفاجأة غير متوقعة.

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