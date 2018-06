2018/06/02 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، نتائج الإمتحانات النهائية لطلبة السادس الإبتدائي لمحافظة واسط

للاطلاع على النتائج اضغط هنا

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“النور نيوز” تنشر نتائج السادس الإبتدائي لمحافظة واسط) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“النور نيوز” تنشر نتائج السادس الإبتدائي لمحافظة واسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).