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“النور نيوز” تنشر نتائج السادس الإبتدائي لمحافظة واسط
2018/06/02 | 22:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، نتائج الإمتحانات النهائية لطلبة السادس الإبتدائي لمحافظة واسط

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