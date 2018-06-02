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شبر : الحكومات المتعاقبة انتهجت سياسيات خاطئة في موضوع المياه والعلاقة مع تركيا وايران
2018/06/02 | 22:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاجم رئيس المركز الانمائي للطاقة والمياه الدكتور ليث شبر من وصفها بـ”الحكومات اللاوطنية” التي قال انها انتهجت سياسيات خاطئة في موضوع المياه والعلاقة مع تركيا وايران معتبرا ان تصريحات المسؤولين الأخيرة “بلا قيمة” وفيما رفع شعار “مياهنا حياتنا” فانه اكد ان السياسة المائية المتبعة من قبل الحكومات العراقية المتعاقبة لم تكن ذات جدوى ولم تنظر […]

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