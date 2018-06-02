القوات التركية تتوغل في عمق 27 كم شمال العراق

2018/06/02 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أن قوات بلاده توغلت 26-27 كلم داخل شمال العراق في إطار تقدمها نحو جبال قنديل، معقل مسلحي "حزب العمال الكردستاني".وقال صويلو اليوم، في كلمة له أمام مؤيدي حزب العدالة والتنمية الحاكم اليوم السبت، "شبابنا موجودون حاليا في عمق 26-27 شمال العراق، وجبال قنديل قريبة، كان نقول سابقا إننا سنصل إلى قنديل بطريقة أو أخرى، واليوم نقول نحو على أبواب قنديل، لا تقلقوا، لن نترك المنطقة للخونة".في غضون ذلك، أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش التركي أن اثنين من عسكرييها قتلا وأصيب ثالث بجروح جراء استهداف مسلحي "حزب العمال" بقذيفة صاروخية آلية عسكرية، أثناء قيامها بأعمال شق الطرق شمالي العراق.وكانت رئاسة الأركان التركية قد أكدت، في وقت سابق من اليوم السبت، تحييد 15 مسلحا جراء غارات لسلاح الجو ضد مواقع حزب العمال الذي تعتبره أنقرة تنظيما إرهابيا جنوب شرقي تركيا وشمالي العراق.وشدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان غير مرة على أن بلاده ستواصل الحملة ضد حزب العمال في سوريا والعراق حتى القضاء عليه.انتهى

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