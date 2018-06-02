الديمقراطي الكردستاني : جلسة الغد لن تصل الى نتائج ملموسة بقضية أزمة المياه الخانقة

2018/06/02 | 22:55

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بغداد – عراق برس – 2 حزيران / يونيو : كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، ان “جلسة البرلمان التي دعا لعقدها رئيس البرلمان سليم الجبوري يوم غد الاحد ، بشأن قضية ازمة المياه هي دون جدوى ولن تخرج بنتائج مثمرة ﻷن البرلمان سبق له ان عقد عدة جلسات واتخذ فيها قرارات بشأن المياه ولم تنفذ “.

واردفت النائبة عن الديمقراطي الكردستاني ، نجيبة نجيب “سبق ان استضفنا وزير الموارد المائية حسن الجنابي ، واللجان المتخصصة وخبراء واتخذنا توصيات وصوتنا عليها ولم يكن هناك حل للازمة ولم تنفذ قراراتنا وعلى الحكومة المقبلة ان تضع مشكلة المياه والكهرباء ضمن اولوياتها وضرورة وضع حلول لها”.

يشار الى ان ناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي نداولوا صورا ومقاطع فيديو تظهر نهر دجلة في الموصل وبغداد وقد سجل النهر انخفاضا مرعبا في هذه المناطق فضلا عن محافظات صلاح الدين وديالى بسبب افتتاح سد اليسو التركي العملاق ضمن مشروع الكاب الكبير الذي يضم عددا من السدود تصل الى 20 سدا جنوب شرق الاناضول لتوليد الطاقة الكهربائية والسيطرة على الفيضان واستثمار المياه “.



انتهى أح

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