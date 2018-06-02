2018/06/02 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



اعترف نجم منتخب ألمانيا لكرة القدم تيمو فيرنير بضرورة مغادرة ناديه الحالي لايبزيغ، فيما إذا أراد مواصلة التطور ليصبح من بين أفضل مهاجمي العالم.

وتحدث فيرنير بتصريح لـ"بيلد" عن مقارنته بأفضل مهاجمي العالم بالقول "لم أصل بعد لأعلى مستوى، لست مثل ليفاندوفسكي أو غريزمان أو سواريز".

وتابع فيرنير "كي تصبح مهاجماً من الصف الأول لابد أن تلعب بفريق أكبر، بصراحة شديدة نابي كيتا لم يصل معنا ليصبح من الصف الأول لكنه قد يصبح كذلك مع ليفربول، أحتاج لأربع أو خمس سنوات للتعلم وبعدها أصبح ضمن قائمة الأفضل".

وعمّا إذا كان يرغب باستغلال كأس العالم لتحسين فرصه بالانتقال قال فيرنير "لن ألعب بكأس العالم من أجل ريال مدريد أو برشلونة أو ليفربول أو فريق آخر، بل سألعب لأني أرغب بالفوز بهذه البطولة".

تصريحات فيرنير هذه مثلت رسالة صريحة للأندية المهتمة بضمه وبمقدمتها ريال مدريد وبايرن ميونيخ، الذي يرى بفيرنير خليفة لليفاندوفسكي المرشح للمغادرة، كي تزيد من جدّية عروضها سعياً لضمه هذا الصيف.



انتهى أ د

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيرنير يطلب من ناديين السعي بجديّة لضمه) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيرنير يطلب من ناديين السعي بجديّة لضمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).