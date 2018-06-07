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نيمار يشارك أمام كرواتيا في أول مباراة بعد تعافيه من الإصابة
2018/06/02 | 23:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ساو باولو- متابعة واع قال تيتي مدرب منتخب البرازيل اليوم السبت: إن نيمار لن يبدأ مباراة الفريق الودية أمام كرواتيا يوم الأحد ضمن الاستعداد لكأس العالم لكرة القدم، لكنه سيشارك في الشوط الثاني لينهي ثلاثة شهور من الغياب عن الملاعب للإصابة.

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