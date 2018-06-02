بأوامر من إردوغان... وقف خدمة

2018/06/02 | 23:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وقف خدمة "أوبر" العالمية لنقل الركاب عبر تطبيق على الهواتف الذكية يسمح باستدعاء سيارة في البلاد، بعد ضغط من سائقي سيارات الأجرة في اسطنبول الذين اعتبروا الخدمة غير قانونية وطالبوا بحظرها.

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