السبت 2 حزيران 2018 م (18 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


بأوامر من إردوغان... وقف خدمة
2018/06/02 | 23:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قرر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وقف خدمة "أوبر" العالمية لنقل الركاب عبر تطبيق على الهواتف الذكية يسمح باستدعاء سيارة في البلاد، بعد ضغط من سائقي سيارات الأجرة في اسطنبول الذين اعتبروا الخدمة غير قانونية وطالبوا بحظرها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بأوامر من إردوغان... وقف خدمة "أوبر" في تركيا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بأوامر من إردوغان... وقف خدمة "أوبر" في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ "بي إن سبورتس" تحجب البث عن متابعيها في الإمارات
⋙ فاتورة الفندق الباهظة نقطة خلاف قائمة بين كيم وترامب
⋙ #دلور ميقري - إلِكْترا: الفصل السابع 3
⋙ انفجار سيارة مسيطر عليها في تكريت دون وقوع خسائر
⋙ معلول وبن عمر في قائمة تونس النهائية للمونديال واستبعاد العكايشي
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| مراسلة الغد تكشف كواليس اجتماع النقباء مع الحكومة الأردنية
⋙ فيديو.. قائد ميليشيا موالٍ للأسد يقدم فرساً وجبة طعام لاثنين من أسوده
⋙ بالصور.. الجفاف يضرب اعالي نهر الفرات
الأكثر شيوعا