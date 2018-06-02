2018/06/02 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفجير مسيطر عليه في مدينة تكريت) نشر أولاً على موقع (وكالة السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفجير مسيطر عليه في مدينة تكريت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة السومرية نيوز).