الاحتلال يرصد إطلاق صاروخين من غزة على أشكول

2018/06/02 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الجيش الاسرائيلي مساء اليوم أنه رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة تجاه المجلس الاقليمي أشكلول.

وقال أفيخاي أدرعي، الناطق باسم الجيش الاسرائيلي، “متابعة للتقارير عن إطلاق صفارات الإنذار في المجلس الإقليمي اشكول الحديث يدور عن رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتيْن من قطاع غزة حيث تم اعتراض أحداهما من قبل منظومة القبة الحديدية بينما الثانية سقطت داخل غزة.

هذا ولم يتبن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن اطلاق الصواريخ.

وكانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي اعلنتا مسؤوليتهما عن اطلاق عشرات الصواريخ على البلدات الاسرائيلية المحاذية للقطاع الثلاثاء الماضي ردا على جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ورد جيش الاحتلال بقصف عشرات المواقع التابعة للفصائل في حينها وأعلن بعد 24 ساعة عن التوصل لاتفاق لثبيت التهدئة وفق اتفاق 2014.

وأكد الفصائل الفلسطينية أنها لن تسمح للجيش الاسرائيلي بفرض معادلة جديدة على الشعب الفلسطيني ومقاومته، وقالت “القصف بالقصف”.

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