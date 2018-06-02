ذي قار تحقق نسبة نجاح 80% في نتائج السادس الابتدائي

2018/06/02 | 23:10

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شبكة اخبار الناصرية/علاء الطائي:

اعلن مدير عام تربية ذي قار ، رياض العمري، اليوم السبت ان مدارس المحافظة حققت نسبة نجاح 80% في الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي للعام الدارسي 2017- 2018 .

وقال العمري في لقاء مع شبكة اخبار الناصرية، ان نسبة النجاح لمرحلة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي2017- 2018 بلغت 80% .

مؤكدا ان نسبة النجاح هذا العام كانت الاعلى مقارنة بالاعوام الدراسية السابقة .

الجدير بالذكر ان المحافظة سجلت نسبة نجاح في العام 2016- 2017 77٪، وفي العام 2015- 2016 نسبة نجاح 63% ، اما في العام 2014- 2015 فحققت نسبة نجاح 60% .

( ت ه ت )

شبكة اخبار الناصرية/علاء الطائي:اعلن مدير عام تربية ذي قار ، رياض العمري، اليوم السبت ان مدارس المحافظة حققت نسبة نجاح 80% في الامتحانات العامة للصف السادس الابتدائي للعام الدارسي 2017- 2018 .وقال العمري في لقاء مع شبكة اخبار الناصرية، ان نسبة النجاح لمرحلة الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي2017- 2018 بلغت 80% .مؤكدا ان نسبة النجاح هذا العام كانت الاعلى مقارنة بالاعوام الدراسية السابقة .

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