مدرب البرازيل: نيمار لن يشارك اساسيا في ودية كرواتيا

2018/06/02 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، أن مهاجمه نيمار، لن يشارك منذ البداية خلال المباراة الودية أمام كرواتيا، غدا الأحد، في ليفربول.

وأوضح تيتي أن نيمار سيشارك في الشوط الثاني من المباراة بعد ابتعاده عن الملاعب في الفترة الماضية بسبب الإصابة بكسر في القدم.

وقال تيتي "سيجلس على مقاعد البدلاء لأنه في مرحلة إعادة البناء، سيشارك في الشوط الثاني لأنه اختبار للفريق بأكمله".

وخضع نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي لعملية جراحية في القدم قبل ثلاثة أشهر ولم يشارك منذ ذلك الحين، لكن القائمين على منتخب البرازيل متأكدون تماما من جاهزية اللاعب للمشاركة في المباراة الأولى للفريق في مونديال روسيا أمام سويسرا يوم 17 حزيران الحالي.

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