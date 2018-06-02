الصدر متشآئم من مصير الانتخابات ويرحب بعودة اليهود العراقيين

2018/06/02 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ابدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يوم السبت عدم تفاؤله مما سيؤول اليه مصير الانتخابات التشريعية التي جرت مؤخرا في العراق بعد كثرة الاعتراضات على نتائجها.

وردا على سؤال وجه بشأن الانتخابات المحلية أجاب الصدر قائلا "هذا السؤال سابق لأوانه"، مردفا بالقول "نسأل الله ان ينهي الانتخابات التشريعية على خير وسلام اولاً".

وتحاول كتل معترضة على الانتخابات، ومعهم رئيس البرلمان سليم الجبوري الزام المفوضية العليا للانتخابات الى إعادة العد والفرز في مراكز الاقتراع يدويا في جميع انحاء العراق تمهيدا لإلغاء النتائج قاطبة وإعادة العملية الانتخابية في البلاد، واجراؤها في آن واحد مع انتخابات مجالس المحافظات.

وفي سؤال ثان وجه له حول إمكانية عودة اليهود العراقيين الذين هُجّروا في العقود الأولى من القرن المنصرم رد الصدر بالقول "إذا كان ولاؤهم للعراق فأهلاً بهم".

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