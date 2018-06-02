تحالف القوى يلتقي قيادة الحزب الاسلامي ويتدارس معها آفاق المرحلة السياسية القادمة

2018/06/02 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وفد تحالف القوى ممثلاً برئيس حزب الحل جمال الكربولي واحمد عبدالله الجبوري قيادة الحزب الإسلامي العراقي برئاسة إياد السامرائي وبحضور القياديين ( رشيد العزاوي...

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