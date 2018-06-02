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انجلترا لاتعرف الهزيمة أمام منتخبات أفريقيا
2018/06/02 | 23:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – وفقا لاحصائيات موقع اوبتا فإن المنتخب الانجليزي لايعرف الهزيمة في المباريات التي يلعبها تاريخيا أمام المنتخبات الافريقية من أصل 18 مواجهة حقق خلالهم 12 فوزا و6 تعادلات .

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