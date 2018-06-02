معلول وبن عمر في قائمة تونس النهائية للمونديال واستبعاد العكايشي

2018/06/02 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن نبيل معلول؛ المدير الفني للمنتخب التونسي، القائمة النهائية لنسور قرطاج، والتي ستخوض غمار منافسات كأس العالم روسيا 2018، الذي ينطلق في 14 من يونيو الجاري.

المنتخب التونسي أوقعته القرعة ضمن المجموعة الساعة التي تضم منتخبات إنجلترا وبلجيكا وبنما، على أن يتستهل مشواره بملاقاه نظيره الإنجليزي في 18 من يونيو.

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في حراسة المرمى: أيمن المثلوثي (الباطن السعودي) - معز حسن (شاتورو الفرنسي) - فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي).

خط الدفاع: حمدي النقاز (الزمالك المصري) - ديلان برون (لاقونتواز البلجيكي) - رامي البدوي (النجم الساحلي التونسي) - يوهان بن علوان (ليستر سيتي الإنجليزي) - صيام بن يوسف (قاسم باشا التركي) - ياسين مرياح (الصفاقسي التونسي) - أسامة الحدادي (ديجون الفرنسي) - علي معلول (الأهلي المصري).

خط الوسط: الياس السخيري (مونتبولييه الفرنسي) - محمد أمين بن عمر (الأهلي السعودي) - غيلان الشعلالي (الترجي التونسي) - الفرجاني ساسي (النصر السعودي) - أحمد خليل (الأفريقي التونسي) - سيف الدين الخاوي (تروا الفرنسي).

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف : نادي الاتفاق السعودي - أنيس البدري :(الترجي التونسي) - بسام الصرارفي (نيس الفرنسي) - وهبي الخزري (ران الفرنسي) - نعيم السليتي (ديجون الفرنسي) - صابر خليفة (الأفريقي التونسي).

فيما استبعد المدير الفني السداسي: أحمد العكايشي (اتحاد جدة السعودي) - معز بن شريفية (الترجي التونسي) - خليل شمام (الترجي التونسي) - بلال المحسني (داندي يونايتد الإسكتلندي) - كريم لعريبي (تشيزينا الإيطالي) - محمد وائل العربي (تور الفرنسي)، واللذين كانوا ضمن القائمة الأولية التي أعلنت في منتصف مايو الماضي.

يذكر أن تونس تخوض معسكراها الأخير قبل انطلاق المونديال حاليا وواجهت خلاله منتخبي البرتغال وتركيا وديا، وانتهى اللقاءان بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ومن المقرر أن يختتم نسور قرطاج استعداداتهم بملاقاة منتخب إسبانيا في التاسع من يونيو الجاري.





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