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انفجار سيارة مسيطر عليها في تكريت دون وقوع خسائر
2018/06/02 | 23:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تكريت- واع اكد مدير الامن الوطني في محافظة صلاح الدين في تصريح ل”واع”، انفجار سيارة مسيطر عليها في شارع التجنيد القديم بتكريت دون وقوع اي خسائر.

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