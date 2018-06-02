انفجار سيارة مسيطر عليها في تكريت دون وقوع خسائر

2018/06/02 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تكريت- واع اكد مدير الامن الوطني في محافظة صلاح الدين في تصريح ل”واع”، انفجار سيارة مسيطر عليها في شارع التجنيد القديم بتكريت دون وقوع اي خسائر.

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