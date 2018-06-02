دلور ميقري - إلِكْترا: الفصل السابع 3

2018/06/02 | 23:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري منذ صباح اليوم الأول لوجوده في ضاحية الغزوة، فارقه ذلك الشعور المزعج باختلال خططه التجارية نتيجة عفريت النزوة المفاجئة، الذي ركبَ رأس الأميرة.كانت آثارُ المرأة الأخرى، حينما أفاقَ من النوم، ما تني منطبعةً على فراشه ووسادته؛ رائحةُ جسدها المُسكر وخيوطٌ من شعرها الأسوَد الطويل.لقد استيقظ في منتصف النهار، على عادة المغاربة خلال شهر رمضان.حتى إذا انتهى من أخذ حمّام سريع، تذكّر مغموماً أنه ليسَ بمقد......

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