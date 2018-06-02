ميس كريدي: زيارة وفدنا إلى القامشلي لم تكن بالتنسيق مع النظام السوري

2018/06/02 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسعى إلى لقاء كافة الأطراف السياسية

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