بعد الكهرباء… مخاوف من تفاقم أزمة المياه في العراق

2018/06/02 | 23:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – أكثم سيف الدين 2 يونيو 2018 أعلن وزير الكهرباء العراقي، قاسم الفهداوي، عن عجز في توفير الطاقة الكهربائية لأغلب مناطق بغداد، داعياً المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك حتى يتم رفد المنظومة بزيادات في الطاقة، وسط مخاوف وتحذيرات من أزمة للمياه.وقال الوزير الفهداوي، في مؤتمر صحافي عقده مع الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق […]

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