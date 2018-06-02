الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


بعد الكهرباء… مخاوف من تفاقم أزمة المياه في العراق
2018/06/02 | 23:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – أكثم سيف الدين 2 يونيو 2018 أعلن وزير الكهرباء العراقي، قاسم الفهداوي، عن عجز في توفير الطاقة الكهربائية لأغلب مناطق بغداد، داعياً المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك حتى يتم رفد المنظومة بزيادات في الطاقة، وسط مخاوف وتحذيرات من أزمة للمياه.

وقال الوزير الفهداوي، في مؤتمر صحافي عقده مع الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الكهرباء… مخاوف من تفاقم أزمة المياه في العراق) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن للأنباء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الكهرباء… مخاوف من تفاقم أزمة المياه في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن للأنباء).


كامل التفاصيل في: وكالة وطن للأنباء ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مقتل شخص نتيجة اندلاع نزاع عشائري استخدم فيه اسلحة متوسطة في البصرة
⋙ بحهود ومتابعة رئيسه، جهاز المخابرات العراقي ينجح لأول مرة بإعادة 15 الف وثيقة سرية داعشية من الولايات المتحدة
⋙ وزارة الموارد المائية: السدود الإيرانية على الانهر المشتركة أدت إلى أزمة المياه في العراق
⋙ مكتب النجف الأشرف يقيم مهرجانا لتكريم 300 طالب وطالبة من ابناء الحشد الشعبي (صور)
⋙ بالوثيقة.. تفاصيل ضوابط منح اجازة الخمس سنوات للموظفين
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| برلماني مصري: الإخوان هم أصل الجماعات الإرهابية
⋙ السعودية... النيابة العامة تصدر قرارا عاجلا بشأن 17 موقوفا (فيديو)
⋙ بالصور.. الجفاف يضرب اعالي نهر الفرات
الأكثر شيوعا