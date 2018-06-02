2018/06/02 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، باصابة ٣ اشخاص بانفجار سيارة مفخخة تحت السيطرة في تكريت.واخبر المصدر "الغد برس"، ان "انفجار سيارة نوع (كيا حمل ) مسيطر عليها كانت مركونة في الساحة المواجهة لبناية التجنيد القديم في تكريت".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واضاف "مااسفر عن اصابة ٣ اشخاص بجروح مختلفة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة ٣ اشخاص بانفجار سيارة مفخخة تحت السيطرة في تكريت ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة ٣ اشخاص بانفجار سيارة مفخخة تحت السيطرة في تكريت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).