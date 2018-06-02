2018/06/02 | 23:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صلاح الدين/ الغد برس:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة ٣ اشخاص بانفجار سيارة مفخخة تحت السيطرة في تكريت ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
افاد مصدر امني، اليوم السبت، باصابة ٣ اشخاص بانفجار سيارة مفخخة تحت السيطرة في تكريت.واخبر المصدر "الغد برس"، ان "انفجار سيارة نوع (كيا حمل ) مسيطر عليها كانت مركونة في الساحة المواجهة لبناية التجنيد القديم في تكريت".
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واضاف "مااسفر عن اصابة ٣ اشخاص بجروح مختلفة".
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اصابة ٣ اشخاص بانفجار سيارة مفخخة تحت السيطرة في تكريت ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اصابة ٣ اشخاص بانفجار سيارة مفخخة تحت السيطرة في تكريت ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).