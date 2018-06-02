2018/06/02 | 23:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بروكسل- متابعة واع انتهى اللقاء الودي بين البرتغال وبلجيكا بالتعادل السلبي.وجاء اللقاء ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم.وغاب عن اللقاء نجم ريال مدريد وافضل لاعب بالعالم خمس مرات كريستيانو رونالدو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعادل السلبي يحسم لقاء البرتغال وبلجيكا استعدادا لنهائيات كأس العالم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعادل السلبي يحسم لقاء البرتغال وبلجيكا استعدادا لنهائيات كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).