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التعادل السلبي يحسم لقاء البرتغال وبلجيكا استعدادا لنهائيات كأس العالم
2018/06/02 | 23:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بروكسل- متابعة واع انتهى اللقاء الودي بين البرتغال وبلجيكا بالتعادل السلبي.

وجاء اللقاء ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم.

وغاب عن اللقاء نجم ريال مدريد وافضل لاعب بالعالم خمس مرات كريستيانو رونالدو.

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