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القائم تجمع العدوين.. واشنطن وطهران
2018/06/02 | 23:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عند القائم أقصى غرب الأنبار على الحدود مع سورية، البلدة التي كانت تعتبر العاصمة السرية لقادة تنظيم “داعش”، يعيش سكانها استقرارا امنيا بعد سنوات من حكم الخلافة المتطرف، ولكنها اليوم تخشى من صراع جديد بين القوات الأميركية والفصائل الشيعية إذ تتقابل وجها لوجه في حرب باردة معرضة للانفجار في اي لحظة.

وتلقى القوات الاميركية ترحابا […]

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