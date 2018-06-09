القوة الجوية يفوز على نفط الجنوب بثلاثية

2018/06/03 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع فاز نادي القوة الجوية قبل قليل على نادي نفط الجنوب بثلاثية.سجل الاهداف عماد محسن مجيد(2)، وعلي يوسف.

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