الى روحك يارزان ارفع الاذان

2018/06/03 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمر يونس

فيكِ شيء لا يرى

تتقزم أمامه الحروف والكلمات

تخفيه انتِ ك الثرى بطهارة التضحيات

يضنيك حزناً بعده فرح الشهادة

من يستعد لعلاجكِ شهيدة الانسانيه

فيكِ حرقة مؤلمه رغم الاسى

لازالت روحك حالمة

كطير جريح بسماء وطن

انبت زهر الكرامة

من تحت الثرى

بدم كحبات المسك

منها ارتوى

كم تمنيت أن أكون شاعره

لكي اترجم ما يجول بخاطري

واكتب لك واهدي حروف وكلمات تليق بك

منتظمه وموزونه القوافي

ولكن حارت الحروف وتاهت مني الكلمات

إلى روح

الشهيدة رزان النجار

هنيئا لك الشهادة

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