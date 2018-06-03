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قسم مكافحة المخدرات يلقي القبض على ستة من مروجي المخدرات في كركوك
2018/06/03 | 00:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ضبط قارورات تستخدم لتعاطي المخدرات

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