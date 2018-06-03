مخرجة الأفلام الوثائقية البولندية هانا بولاك تتحدث عن تجربتها مع ورشة إعلام الحشد الشعبي

2018/06/03 | 00:05

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وصفت مخرجة الافلام الوثائقية البولندية هانا بولاك، السبت، تجربتها التدريبية في العراق بـ"المميزة"، لافتة إلى أن هناك في العراق تجارب كثيرة تحتاج لتوثيقها.

وقالت بولاك التي تشرف على ورشة "الشهيد علي الانصاري" صناعة الأفلام الوثائقية التي تقيمها مديرية اعلام الحشد الشعبي في تصريح لموقع "الحشد الشعبي"، إن "تجربتي التدريبية في العراق مميزة لان الكثير من الحقائق تحتاج البيان ، الافلام الوثائقية تمثل نافذة على حياة الآخرين".

وأضافت أنها ستقدم لـ"المشاركين أساسيات انجاز الفلم الفائز بالجائزة وكيفية تمويل الفلم وكيفية تسويقه"، مؤكدة أنه "في العراق تجارب كثيرة تحتاج لتوثيقها لكن سنمكن المتدربين كيفية اختيار القصة المشوقة والمميزة".

واشارت بولاك إلى أن "مسار التدريب باتجاهين نظري وعملي وسيكون ثمرة الدورة انجاز فلم او أكثر يشترك بانجازه المتدربين".

2018-06-03

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