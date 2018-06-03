الدفاع عن حقوق الصحفيين تطالب بإيقاف الملاحقة القضائية لحسام الكعبي

2018/06/03 | 00:08

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(المستقلة)..طالبت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين مجلس القضاء الأعلى بالتدخل العاجل بإيقاف الملاحقة القضائية بحق الصحفي حسام الكعبي على خلفية نشر تقرير صحفي حول شبهات الفساد في مطار النجف الاشرف .

وقال رئيس الجمعية ابراهيم السراجي في بيان ان “الاساليب التى اتبعتها محكمة تحقيق النجف الاشرف مبالغ فيها ومتعاطفة مع ادارة مطار النجف الاشرف وهى الجهة المشتكية” .

وشدد البيان على “ان مجلس القضاء الاعلى مطالب بنقل القضية الى محكمة قضايا النشر والاعلام وحسب التخصص وايقاف كل الاجراءات القانونية الصادرة من المحكمة المذكورة” .

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