الأحد 3 حزيران 2018 م (19 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


السعودية... النيابة العامة تصدر قرارا عاجلا بشأن 17 موقوفا (فيديو)
2018/06/03 | 00:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أقر 9 موقوفين من أصل 17 شخصا تحتجزهم النيابة السعودية، بالتواصل مع منظمات معادية للمملكة العربية السعودية، بينما تم إخلاء سبيل 8 أشخاص بينهم 5 نساء و3 أطفال لحين استكمال التحقيقات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية... النيابة العامة تصدر قرارا عاجلا بشأن 17 موقوفا (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية... النيابة العامة تصدر قرارا عاجلا بشأن 17 موقوفا (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).


كامل التفاصيل في: سبوتنيك ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مقتل شخص نتيجة اندلاع نزاع عشائري استخدم فيه اسلحة متوسطة في البصرة
⋙ بحهود ومتابعة رئيسه، جهاز المخابرات العراقي ينجح لأول مرة بإعادة 15 الف وثيقة سرية داعشية من الولايات المتحدة
⋙ وزارة الموارد المائية: السدود الإيرانية على الانهر المشتركة أدت إلى أزمة المياه في العراق
⋙ مكتب النجف الأشرف يقيم مهرجانا لتكريم 300 طالب وطالبة من ابناء الحشد الشعبي (صور)
⋙ بالوثيقة.. تفاصيل ضوابط منح اجازة الخمس سنوات للموظفين
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| برلماني مصري: الإخوان هم أصل الجماعات الإرهابية
⋙ فيديو| مراسلة الغد تكشف كواليس اجتماع النقباء مع الحكومة الأردنية
⋙ بالصور.. الجفاف يضرب اعالي نهر الفرات
الأكثر شيوعا