السعودية... النيابة العامة تصدر قرارا عاجلا بشأن 17 موقوفا (فيديو)

2018/06/03 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقر 9 موقوفين من أصل 17 شخصا تحتجزهم النيابة السعودية، بالتواصل مع منظمات معادية للمملكة العربية السعودية، بينما تم إخلاء سبيل 8 أشخاص بينهم 5 نساء و3 أطفال لحين استكمال التحقيقات.

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