اعتقال ستة من مروجي المخدرات وسط كركوك

2018/06/03 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز / كركوكافاد مصدر أمني في محافظة كركوك، السبت، بأن قوزة امنية اعتقلت ستة من مروجي المخدرات وسط المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من مديرية شرطة كركوك قسم مكافحة المخدرات تلقت معلومات امنية عن تواجد ستة من مروجي المخدرات في احد المواقع وسط المحافظة"، مشيراً الى ان" القوة تشكلت بأمرة قائد شرطة كركوك العميد علي كمال عبد الرزاق واخذت موافقة قاضي محكمة كركوك وداهمت الموقع والقت القبض على المروجين الستة".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "القوة ضبطت بحوزتهم مسدسين اثنين ورمانة ومواد تستخدم في المخدرات"، مشيرا الى انه "تم نقل المعتقلين لمقر احتجاز للتحقيق معهم واحالتهم للقضاء".يذكر ان القوات الامنية في محافظة كركوك( ٢٥٥ كم شمال العاصمة بغداد)، تلقي القبض على فترات مختلفة متورطين بعمليات توزيع ومتجارة للمخدرات وتقوم الاجهزة الامنية بملاحقتهم واعتقالهم ومصادرة المخدرات التي بحوزتهم.

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