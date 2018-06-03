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فيديو| برلماني مصري: الإخوان هم أصل الجماعات الإرهابية
2018/06/03 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب المصري، إن جماعة الإخوان الإرهابية عقيدتهم هي الشر، وأنهم أصل كافة الجماعات الإرهابية، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على معاناة الدولة من تجار الشعارات كما عانت من تجار الدين، للمزيد من التفاصيل يسردها «البرلماني» مع الإعلامي محمد المغربي في برنامج ساعة من مصر، على شاشة «الغد».

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