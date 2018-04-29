زيباري يعلق على ازمة المياه: حكام العراق فشلوا في فهم التحدي الخطير

2018/06/03 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني وزير المالية السابق في الحكومة الاتحادية هوشيار زيباري يوم السبت حكام العراق قد "فشلوا" في مواجهة تحديات ازمة المياه مع الدول المتشاطئة مع البلاد.

وكتب زيباري على مواقع التواصل الاجتماعي على الرغم من التحذيرات المتكررة التي قدمناها ، فشل حاكم العراق في فهم التحدي الخطير المتمثل في قطع إمدادات المياه من تركيا إيران".

وكان وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي قد اعلن في وقت سابق من اليوم عن بدء تركيا بمليء سد "اليسو" العملاق، معبرا عن قلقه تجاه ذلك مما يؤثر على انخفاض مناسيب المياه في نهر دجلة.

وأعلنت المديرية العامة للسدود التابعة لوزارة الزراعة في اقليم كوردستان اليوم السبت توقف تدفق مياه نهر الزاب الأسفل عبر الاراضي الإيرانية باتجاه أطراف قضاء قلعة دزة شمال السليمانية ما تسبب بعطش المدينة وتوقف وصول مياه الشرب الى المنازل.

وأوضحت المديرية في بيان أن ايقاف تدفق مياه الزاب الصغير يصادف الـ 1 من حزيران الذي يتزامن مع موعد اطلاق المياه من اقليم كوردستان باتجاه أراضي وسط وجنوب العراق لكن السلطات الإيرانية عمدت الى ايقاف الحصص المائية في هذا اليوم للمرة الثانية خلال عامين.

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