بعد قيام ايران بقطع الزاب.. منطقة بكوردستان تطالب بعدم الافراط في استعمال الماء

2018/06/03 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالبت مديرية ماء رابرين (رانية) في محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم السبت، الاهالي بعدم الافراط في استعمال المياه، لافتة الى انها لا تستطيع توزيع الماء بعد قيام السلطات الايرانية بقطع مياه نهر الزاب الصغير.

وجاء في بيان للمديرية انه بسبب قيام "الجمهورية الاسلامية الايرانية" صباح اليوم السبت بقطع المياه عن نهر الزاب الصغير (زيي خاس)، لم يعد بالاستطاعة العمل بمشروع ماء خاس لان مستوى المياه في النهر انخفض بشكل كبير.

واضاف البيان انه لحد معالجة هذه المشكلة فان توزيع الماء على جميع احياء مدينة قلعة دزة متوقف، راجيا من الاهالي عدم الافراط وفي استعمال الماء لحين معالجة المشكلة.

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