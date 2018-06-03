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الصقور تضرب نفط الجنوب بثلاثية وتحلق لوصافة ترتيب الدوري الممتاز
2018/06/03 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادحقق فريق القوة الجوية، فوزاً مقنعاً بتغلبه على ضيفه نفط الجنوب 3-0 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشعب الدولي ضمن منافسات الأسبوع العاشر من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.ورفع القوة الجوية رصيده إلى النقطة 62 في وصافة ترتيب الدوري الممتاز، فيما تجمد رصيد نفط الجنوب عند النقطة 40 في المركز السابع.

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