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🔴 فاسكيز : سوف يُقرر المدرب دوري
2018/06/03 | 00:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – صرح لوكاس فاسكيز ( لاعب الريال و المُنتخب الاسباني ) بأن جميع اللاعبين ال 23 قادمون من أجل اللعب في كأس العالم في روسيا و لكن لوبتيغي ( مدرب منتخب اسبانيا ) هو من سوف يُقرر من يلعب و من لايلعب

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