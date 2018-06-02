التعادل السلبي يسيطر على ودية بلجيكا والبرتغال

2018/06/03 | 00:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج منتخبا بلجيكا والبرتغال، متعادلين سلبيًا في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما، استعدادًا لكأس العالم المقامة في روسيا منتصف الشهر الجاي.

وأقيمت المباراة على ملعب الملك بودوان، ببلجيكا، لكن المنتخب البلجيكي، لم يستغل عاملي الأرض والجمهور.

وتلتقي بلجيكا، المباراة القادمة مع منتخب مصر، يوم الأربعاء 6 يونيو، فيما تلتقي البرتغال مع الجزائر في المباراة الأخيرة قبل شد الرحال إلى كأس العالم.

ووقعت بلجيكا، في مجموعة تضم منتخبات إنجلترا وتونس وبنما، فيما وقع المنتخب البرتغال في مجموعة نارية، مع إسبانيا والمغرب وإيران.

وشهدت المباراة استمرار غياب كريستيانو رونالدو، عن مباريات البرتغال، فيما دفعت بلجيكا بنجوم الفريق.

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