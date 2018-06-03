فتية وبراعم شهداء الحشد الشعبي يرتلون القران في ربيع القران

2018/06/03 | 00:15

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احتضن قسم التوجيه العقائدي في هيئة الحشد الشعبي / مكتب النجف الاشرف، السبت، الختمة القرآنية الخاصة بالفتية والبراعم من ابناء الشهداء في ناحية الحيرة والتي جاءت ضمن نشاطات القسم لاحياء شهر رمضان المبارك.

وقال موفدنا، إنه تنظيم ختمة قرآنية مرتلة خاصة بالفتية والبراعم ممن اعمارهم لا تزيد عن ١٧ سنة لتلاوة القرآن، كما تضمنت محاضرة دينية القيت من قبل مسؤول قسم التوجيه العقائدي في الهيئة ناجي اللهيبي.

2018-06-03

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