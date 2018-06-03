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انفجار عبوة لاصقة بالقرب من منزل ضابط في سامراء
2018/06/03 | 00:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانفجار عبوة لاصقة بالقرب من منزل ضابط في سامراء.

واخبر المصدر "الغد برس" ان "انفجار عبوة لاصقة بالقرب من منزل ضابط برتبة رائد في حي القادسية وسط سامراء".

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واشار الى ان "الحادث دون اية خسائر".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انفجار عبوة لاصقة بالقرب من منزل ضابط في سامراء ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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