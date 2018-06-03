انفجار عبوة لاصقة بالقرب من منزل ضابط في سامراء

2018/06/03 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم السبت، بانفجار عبوة لاصقة بالقرب من منزل ضابط في سامراء.

واخبر المصدر "الغد برس" ان "انفجار عبوة لاصقة بالقرب من منزل ضابط برتبة رائد في حي القادسية وسط سامراء".

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واشار الى ان "الحادث دون اية خسائر".

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