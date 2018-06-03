بالوثيقة.. تفاصيل ضوابط منح اجازة الخمس سنوات للموظفين

2018/06/03 | 00:25

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تفاصيل ضوابط منح اجازة الخمس سنوات للموظفين

{بغداد: الفرات نيوز} اصدرت الامانة العامة لمجلس الوزراء ضوابط ترويج طلبات الموظفين اجازة لخمس سنوات بالراتب الاسمي.

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