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مكتب النجف الأشرف يقيم مهرجانا لتكريم 300 طالب وطالبة من ابناء الحشد الشعبي (صور)
2018/06/03 | 00:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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اقامت هيئة الحشد الشعبي مكتب النجف الاشرف ومنظمة اجيال الخيرية، السبت، مهرجاناً تكريمياً للطلبة الناجحين من ابناء شهداء الحشد الشعبي وبحضور رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد علاء الموسوي وشخصيات دينية وعشائرية وعسكرية وعوائل الشهداء.

وقال مسؤول الهيئة قاسم الخاقاني في كلمة القاها خلال المهرجان، إن "هيئة الحشد الشعبي مكتب النجف الاشرف ومنظمة اجيال الخيرية مهرجاناً تكريمياً للطلبة الناجحين من ابناء شهداء الحشد الشعبي تحت شعار (بدماء شُهدائنا عُبد طريق اجيالنا ) وتزامناً مع الولادة الميمونة لكريم اهل البيت الامام الحسن المجتبى (ع)".

وأضاف الخاقاني، أن "ما يتم تقديمه هو قليل مقابل تضحيات الشهداء في الدفاع عن الوطن والمقدسات"، مبينا أنه "تم تكريم ٣٠٠ طالب وطالبة من ابناء شهداء الحشد الشعبي وللمراحل الابتدائية والمتوسطة والاعدادية وايضاً طلبة الجامعات وتم توزيع الهدايا والملابس والالعاب والمبالغ المالية".

كما شهد المهرجان تكريم مدير عام تربية محافظة النجف الاشرف الدكتور عادل البصيصي وعدد من مدراء المدارس لتعاونهم المستمر مع الهيئة واهتمامهم بالطلبة من ابناء الشهداء.

2018-06-03

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