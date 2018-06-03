2018/06/03 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسبب ذلك شحة مائية وخاصة القرى الحدودية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الموارد المائية: السدود الإيرانية على الانهر المشتركة أدت إلى أزمة المياه في العراق) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الموارد المائية: السدود الإيرانية على الانهر المشتركة أدت إلى أزمة المياه في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).