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وزارة الموارد المائية: السدود الإيرانية على الانهر المشتركة أدت إلى أزمة المياه في العراق
2018/06/03 | 00:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وسبب ذلك شحة مائية وخاصة القرى الحدودية

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