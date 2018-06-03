مقتل شخص نتيجة اندلاع نزاع عشائري استخدم فيه اسلحة متوسطة في البصرة

2018/06/03 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة/ الغد برس:

قتل شخص نتيجة اندلاع نزاع عشائري، مساء امس السبت، استخدم فيه اسلحة متوسطة في شمال مركز البصرة.

وافاد مصدر أمني لـ"الغد برس"، أن "شخصا قتل في منطقة ابو صخير التابعة لناحية الكرمة شمالي مركز المدينة"، لافتا إلى أن "النزاع استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة".

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وفي سياق متصل أكد المصدر، "اندلاع نزاع عشائري مسلح اخر في منطقة المعقل وسط البصرة".

واوضح أن "لا اصابات بين المواطنين رغم الذعر الذي تسبب به إطلاق الرصاص بشكل كثيف، ما اضطر المواطنين إلى التجمع داخل المحال التجارية تحسبا من أية إصابات".

يذكر ان محافظة البصرة تشهد بين الاحين والأخر نزاعات عشائرية تستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة لاسباب مختلفة، توقع العشرات بين قتلى وجرحى، فيما تقوم القوات الأمنية في المحافظة بعمليات تفتيش بحثا عن الأسلحة، وملاحقة مطلقي العيارات النارية في النزاعات.

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