2018/06/03 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {البصرة: الفرات نيوز} استهدفت محطة كهرباء خور الزبير برمانة يدوية من قبل مجهولين قاموا برميها في داخل المحطة.وذكر بيان لمديرية توزيع كهرباء شمال البصرة مساء اليوم"ان زمرة اجرامية قامت بعمل اجرامي وارهابي جبان والمتمثل باستهداف محطة خور الزبير الثانوية ٣٣/١١ ك ف ، ضمن الرقعة الجغرافية لمركز ناحية الخور من قضاء الزبير غرب محافظة البصرة".واضاف" ان هذا العمل هو عبارة عن رمي رمانة يدوية صوتية داخل المحطة من قبل زمرة من المجرمين والارهابيين في سعيهم التخريبي لاستهداف البنى التحتية للمواطنين بالرغم من أن المحطة تقوم ببرمجة المغذيات منتظمة ٤ ساعة إعادة مقابل ٢ساعة اطفاء ولم هذا الاستهداف لم يتسّبب بأي أضرار ".وتابع" كما وتطالب المديرية القوات الامنية بملاحقة الجناة وتقديمهم الى العدالة لينالوا قصاصهم العادل جزاء هذا الفعل الاجرامي ، والذي لم ولن يثني المديرية وكوادرها عن مواصلة تقديم خدماتها الى المواطنين وتنفيذ مشاريعها بكل عزم واصرار" .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاء رمانة يدوية داخل محطة كهرباء خور الزبير في البصرة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاء رمانة يدوية داخل محطة كهرباء خور الزبير في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).